Lutto ed incredulità nella provincia di Nuoro in Sardegna dove operava la Dottoressa che è morta all’età di 38 anni per anteporre il proprio lavoro e i pazienti alla sua situazione clinica che era grave. La notizia ha scosso la comunità medica italiana che parla di morte sul lavoro, ripercorriamo la storia della donna e le ultime ore.

Federazione medici: altra morte sul lavoro

Tra le prime voci autorevoli vi è la Federazione dei Medici italiana che parla di morte sul lavoro dato che la donna ha fatto di tutto per continuare a lavorare ed ad offrire assistenza ai propri pazienti, nonostante la propria condizione fisica.

Come riportato da Fanpage.it la Dott.ssa curava un bacino di 5.000 pazienti con oltre 1.800 ingressi nel proprio studio al giorno. Una situazione del genere era presente poiché lei era l’unico medico di medicina generale nella zona.

La chiamata al 118 ed il malore, gli ultimi attimi di vita della Dott.ssa Carta

Nella giornata di giovedì 25 settembre la Dott.ssa Carta era impegnata a lavorare nel suo studio quando si è sentita male ed ha quindi chiamato il 118. “Venite non mi sento bene” queste le sue ultime parole prima di accasciarsi a terra.

Nei giorni precedenti avrebbe avuto segnali che manifestavano la gravità della situazione ma non ha mollato per l’amore e il rispetto nei confronti dei propri assistiti.

Dolore nella comunità di Dorgali dove la donna viveva ed esercitava la propria professione. Dopo essere stata portata all’ospedale di Nuoro, i colleghi, capendone l’eccessiva gravità hanno optato per trasferirla a Cagliari, dove nella serata di giovedì la donna è purtroppo deceduta.