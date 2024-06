Alisha Lehmann, fidanzata di Douglas Luiz, è la svizzera più seguita sui social media

La calciatrice Alisha Lehmann, fidanzata con il collega brasiliano Douglas Luiz, è la svizzera più seguita sui social media. La 25enne, di una bellezza disarmante, è attaccante dell’Aston Villa e della Nazionale rossocrociata.

Alisha Lehmann è la svizzera più seguita sui social media. La calciatrice elvetica, attaccante dell’Aston Villa femminile e della Nazionale rossocrociata, è fidanzata con il collega brasiliano Douglas Luiz dal 2021. Al momento, la 25enne vanta 11 milioni di follower su Tik Tok e oltre 16 milioni e mezzo su Instagram.

Chi è Alisha Lehmann?

Classe 1999, Alisha Lehmann è nata a Tägertschi, Canton Berna. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio a 9 anni, nel Konolfingen. In seguito è passata allo Young Boys e nel 2016 ha esordito nella Serie A femminile svizzera. Dal 2021 è in forza all’Aston Villa, nella FA Women’s Super League. Ad oggi, la sua migliore annata in campo è stata quella del 2022/2023, quando ha registrato 31 presenze e 6 gol.

Alisha Lehmann star dei social, ma non è la persona più seguita

Pur avendo conquistato il titolo di donna svizzera più seguita sui social media, Alisha Lehmann non è il personaggio con più follower. Il primato spetta al croato Ivan Rakitic, che possiede anche il passaporto svizzero e vanta oltre 17 milioni di follower.