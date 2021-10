Draghi minacciato e insultato sul web dai no-vax: in corso perquisizioni della Digos

Ennesimo attacco da parte dei no-vax: insulti e minacce per Draghi e i suoi collaboratori inerenti alla gestione della pandemia.

Questa volta ad essere bersagliato è stato Mario Draghi in persona, l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Gli insulti sono sfociati addirittura in minacce, ed il filo conduttore sembra essere la condotta adottata dall’ex presidente della BCE in merito alla gestione della pandemia e alla questione green pass.

Draghi minacciato dai no-vax: interviene la Digos

Dalla mattina del 30 settembre, sono in corso da parte del personale della Digos della Questura di Roma e dei Compartimenti di Polizia Postale, perquisizioni personali, locali ed informatiche a carico di quattro persone residenti in diverse città italiane.

Gli accertamenti sono stati disposti nell’ambito di un’inchiesta sulla campagna d’odio, veicolata sul web attraverso insulti e minacce, nei confronti del Presidente del Consiglio e di altri suoi collaboratori.

Minacce per Draghi: i profili dei no-vax

I contenuti dei profili analizzati hanno in prevalenza carattere negazionista e prendono di mira anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, in relazione alle misure introdotte per contrastare il diffondersi del Covid-19.

Le indagini hanno portato anche all’individuazione di “falsi profili” intestati al “Presidente Draghi” e a pagine che fanno esplicito riferimento al premier ed al suo operato istituzionale, attraverso il ricorso ad espressioni offensive e minatorie.