Draghi: per transizione aperti a tutto, anche all’impossibile

Roma, 30 nov. (askanews) – “La riconversione dei settori industriali tradizionali rappresenta un’occasione per l’Italia e per il suo tessuto imprenditoriale. Nella nostra storia, abbiamo saputo cogliere le opportunità delle rivoluzioni industriali, e sono sicuro che lo sapremo fare ancora. Quando si parla di questi argomenti il modo più proficuo di affrontarli è quello di essere aperti a tutto, di immaginare che quello che oggi sembra impossibile sia possibile domani.

Se scorrete il panorama delle innovazioni mondiali che avvengono, che iniziano, che continuano è straordinario, non ci sono confini alle nostre capacità di affrontare questa sfida che è esistenziale. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, proprio come state facendo, come voi state dando esempio di saperlo fare oggi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando alla presentazione del “Manifesto su Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile”.