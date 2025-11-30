A poche ore dalla scoperta dei corpi di due conviventi avvenuta in provincia di Perugia, con l’ipotesi prevalente dell’omicidio-suicidio, altri due cadaveri di un uomo e di una donna, marito e moglie, sono stati trovati in casa a Firenze. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore e sul posto è subito intervenuta la scientifica per raccogliere elementi utili a cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita della coppia.

Tutti gli aggiornamenti.

Firenze, trovati morti in casa marito e moglie: le prime ipotesi

Al momento le ipotesi investigative sono molteplici e nessuna è stata esclusa: quello che è certo è il fatto che le due vittime trovate in un’abitazione siano marito e moglie rispettivamente di 74 e 68 anni. Entrambi presentavano ferite da arma da taglio: la scoperta choc è avvenuta nel quartiere di Gaviniana, in un’abitazione di via Orsini dove i due risiedevano.

Sul posto, poco dopo la segnalazione, sono intervenuti, di concerto con gli uomini del 118 i carabinieri per indagare sull’accaduto e ricostruire le ultime ore di vita dei coniugi. Ma anche per rintracciare i parenti delle vittime, compreso un figlio al momento non reperibile. Si indaga sia nell’eventualità di un’aggressione di terzi e dunque di un duplice omicidio all’ipotesi di un omicidio-suicidio.