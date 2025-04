Stava celebrando la Pasqua in famiglia, insieme ai suoi genitori, quando si è verificato un dramma inaspettato. A perdere la vita è stato un 50enne, morto soffocato proprio durante il pranzo in casa, in un’abitazione in provincia di Frosinone, davanti agli occhi increduli e sconvolti dei familiari con i quali stava condividendo la giornata di festa.

Il decesso è sopraggiunto per soffocamento: cosa è stato accertato dalle forze di Polizia nel corso delle indagini.

Morto soffocato in casa nel giorno di Pasqua: cosa è successo

La vittima è un uomo nato nel 1975 con disabilità: il dramma si è consumato a Sora, nella frazione San Vincenzo: era stato preparato il pranzo di Pasqua che il 50enne stava consumando in compagnia dei genitori. Uno di loro ha dato l’allarme chiamando il 118 quando si è reso conto che la situazione era precipitata: il 50enne infatti, nel mangiare una fetta di prosciutto, ha iniziato ad accusare difficoltà respiratorie ed è, poco dopo morto soffocato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno iniziato le manovra di rianimazione ma ogni tentativo è risultato vano e non è stato possibile fare altro che dichiarare il decesso per soffocamento dell’uomo. In loco è intervenuta anche una pattuglia della Polizia per raccogliere le testimonianze e ricostruire la dinamica dei fatti. Ogni altra ipotesi è stata esclusa: si sarebbe trattato di un improvviso e sfortunato incidente.