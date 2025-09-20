Un tragico episodio ha scosso il Lago di Garda: una donna di 48 anni è morta annegata dopo un tuffo. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze della tragedia, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia.

Dramma nel lago di Garda, 48enne morta annegata

Un tuffo al lago di Garda si è trasformato in tragedia nel pomeriggio di venerdì 19 settembre 2025. La donna, mentre nuotava nel tratto antistante la spiaggia Purfina a Riva del Garda, è stata notata a pochi metri dalla riva priva di sensi da una nuotatrice, che ha subito allertato i soccorsi.

Tre giovani presenti sulla spiaggia si sono lanciati per recuperarla e hanno avviato le manovre di rianimazione, alle quali hanno poi collaborato i vigili del fuoco e il personale sanitario dell’elicottero di emergenza. Nonostante i tentativi di rianimarla e il trasporto immediato all’ospedale Santa Chiara di Trento, la donna non ha ripreso conoscenza ed è stata dichiarata deceduta.

Dramma nel lago di Garda, 48enne morta annegata: chi era la vittima

La vittima, Eleonora Franceschini, aveva 48 anni ed era originaria di Besenello. Amante del lago, si era recata a Riva del Garda per una semplice nuotata, come faceva spesso. La sua vita è stata stroncata improvvisamente, probabilmente a causa di un malore mentre si trovava in acqua, lasciando sgomento chi la conosceva e la comunità locale che si è stretta attorno alla famiglia.