Neonata annegata nel water. “Sono una vampira”, il diario shock della madre

Una 29enne è accusata di aver ucciso la sua neonata annegandola nel water dopo il parto, in alcune confessioni si definisce una 'vampira'

Il 30 ottobre scorso, una giovane di 29 anni, di origini italo-brasiliane, è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato dopo aver partorito il 29 ottobre una neonata, trovata poi morta in un appartamento a Piove di Sacco, in provincia di Padova, annegata nel water.

I carabinieri hanno scoperto un diario segreto in una borsa, nascosto nell’armadio dell’appartamento di Melissa Machado Russo, accusata di aver ucciso la sua neonata. Pagine fitte di scrittura in cui parlava di occulto, vampirismo e si definiva una “vampira”, un delirio che sarà utile per valutare la sua sanità mentale.

La tragedia è avvenuta nell’ottobre 2024, quando la donna partorì nel bagno del dormitorio del Serale Club, dove lavorava. A lanciare l’allarme furono una collega e un amico, giunti dopo che la giovane aveva già partorito da sola. I soccorritori accertarono il decesso della neonata, trovata con la testa rivolta verso il fondo del water. Il medico legale avrebbe riscontrato acqua nei polmoni della piccola e ferite alla testa, elementi che confermano l’ipotesi dell’annegamento.

Fino ad ora, la donna ha dichiarato di non essere stata consapevole della gravidanza e avrebbe rifiutato di guardare le foto della neonata. È accusata di omicidio volontario aggravato.

Secondo le indiscrezioni riportate da il Gazzettino, quando i sanitari sono arrivati in via Borgo Padova, hanno trovato la neonata con la testa bloccata nel water, pieno d’acqua. La madre avrebbe cercato di liberarsi del corpo tirando più volte lo sciacquone, prima di fallire e chiedere aiuto ai colleghi, tutti estranei all’inchiesta.