Si era tuffata con il sorriso, tra le risate dei compagni. Poi il silenzio, l’attesa, e l’allarme: la ragazza di 23 anni non è più riemersa. Un tragico incidente nel mare a Sirolo nella giornata di ieri, giovedì 28 agosto.

Tragedia in mare a Sirolo: ragazza si tuffa dallo scoglio e non riemerge

Una giornata di vacanza si è trasformata in dramma a Sirolo, lungo la Riviera del Conero. Nel pomeriggio di giovedì 28 agosto, una ragazza di 23 anni si è tuffata dagli scogli della spiaggia dei Lavi senza più riuscire a risalire in superficie.

Gli amici presenti hanno subito dato l’allarme, mentre il mare agitato complicava ogni tentativo di avvicinamento. Sul posto sono giunti l’eliambulanza, l’idroambulanza della Croce Rossa e la Capitaneria di Porto. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione prima in mare e poi a terra, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Dramma in mare a Sirolo: ragazza morta dopo un tuffo dai Lavi, chi era

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane potrebbe essere annegata a causa delle condizioni proibitive del mare, ma resta aperta anche la possibilità di un malore improvviso. La procura ha ricevuto la segnalazione e il pubblico ministero valuterà se disporre l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Intanto, per motivi di sicurezza, i bagnini di Numana hanno vietato ulteriori ingressi in acqua.

La vittima, Sofia Pozzi, studentessa del 2002 originaria della Brianza, si trovava in vacanza con un gruppo di amici: la notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità.