Dramma nel porto di Livorno, due migranti si sono infatti gettati in mare per paura di essere rimpatriati. Uno di loro è morto, l’altro risulta ancora disperso.

Dramma nel porto di Livorno: migranti si gettano in mare per evitare il rimpatrio

Questa mattina, intorno alle ore 13.30, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo nel porto di Livorno, tra la Darsena Toscana e il canale industriale al varco Zara.

Si tratta di un migrante illegale tunisino che, insieme a un altro uomo, si è gettato in mare da una nave cargo danese per paura di essere rimpatriato. I due migranti, per l’esattezza, erano a bordo della nave cargo danese Stena Shipper, della compagnia danese Stena Line ed erano partiti dalla Tunisia. Questa mattina, i due sarebbero stati scoperti da un controllo della Polmare sul cargo e affidati quindi alla custodia del comandante che li avrebbe poi chiusi all’interno di una cabina. I due migranti sarebbero però riusciti a sfuggire alla custodia per poi gettarsi nelle acque del porto.

Dramma nel porto di Livorno, migranti si gettano in mare: un morto e un disperso

Uno dei due migranti che questa mattina si è gettato in mare per paura del rimpatrio è stato ritrovato senza vita mentre l’altro risulta ancora disperso. Sono attualmente in corso le ricerche del secondo migrante, condotte da capitaneria e vigili del fuoco, ricerche molto difficili a causa delle acque piene di detriti dopo le forti piogge degli ultimi giorni.