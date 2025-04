Incidente tra monopattino e autobus in viale Aguggiari, a Varese, intorno alle 15:30 di oggi. Le conseguenze.

Un incidente stradale ha coinvolto un monopattino e un autobus questa pomeriggio a Varese, precisamente in viale Aguggiari, intorno alle 15:30. L’impatto ha avuto conseguenze significative, suscitando preoccupazione tra i passanti e richiedendo l’intervento dei soccorsi. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause.

Drammatico incidente tra autobus e monopattino a Varese

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 aprile, intorno alle 15:30, in viale Aguggiari, nei pressi del civico 6 a Varese. Secondo le prime ricostruzioni, un monopattino e un autobus di linea si sono scontrati. Il pullman coinvolto, secondo quanto dichiarato da Varese News, sarebbe il mezzo della N13 di Castano, in viaggio da Cuveglio verso il capolinea di piazzale Kennedy a Varese.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati prontamente i soccorsi, con l’intervento di un’automedica, un’ambulanza e una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e hanno gestito la viabilità, cercando di minimizzare i disagi al traffico nella zona circostante.

Drammatico incidente tra autobus e monopattino a Varese: gravi conseguenze

Il conducente del monopattino, un uomo di 37 anni, ha riportato le conseguenze più gravi nell’impatto. Secondo i primi accertamenti, avrebbe subito un trauma cranico e una frattura a un arto inferiore. Soccorso in codice rosso, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, dove è attualmente in cura.

I soccorritori hanno prestato assistenza anche all’autista del pullman, 52 anni, che non ha però necessitato di essere trasferito in ospedale.