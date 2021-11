Dreame Technology arriva ufficialmente in Italia portando modernità e innovazione

Dreame Technology dimostra di credere nel territorio italiano, avviando nuove partnership e nuove iniziative anche nel nostro Paese.

Come restare al passo con i tempi mostrando un ambiente raffinato, moderno, elegante, pulito e sempre in ordine? A offrire la giusta soluzione è Dreame Technology, che con i suoi prodotti innovativi e all’avanguardia soddisfa le esigenze di tutti. L’azienda approda ufficialmente anche in Italia, investendo nel nostro territorio attraverso nuove partnership e nuove iniziative.

Dreame Technology, dalla Cina arriva in Italia

È nel 2015 che nasce Dreame Technology, un’azienda cinese specializzata in ricerca e sviluppo di prodotti tecnologici per la smart home.

Dopo solo due anni, nel 2017, riesce a entrare nell’ecosistema di Xiaomi, lanciando il suo primo crowdfunding con un suo flagship, cioè il modello V9. Si tratta un aspirapolvere senza fili, in perfetta sintonia con le esigenze del momento, con il quale gli obiettivi della raccolta fondi sono stati raggiunti in meno di 8 giorni. Da quel momento, mese dopo mese, l’azienda si è impegnata nella realizzazione di prodotti per la pulizia della casa e non solo.

Innovazione e tecnologia creano un connubio vincente per Dreame Technology, che offre prodotti a un prezzo ragionevole e raggiunge un pubblico interessato a prodotti di qualità e alto livello, ora anche in Italia. Fondata solo 6 anni fa, l’azienda è cresciuta notevolmente investendo non soltanto nello scenario nazionale e asiatico, ma anche varcando i confini e arrivando persino in Italia.

Per approdare nello scenario internazionale, Dreame Technology analizza le esigenze dei clienti, chiedendo feedback concreti alle famiglie che hanno provato i prodotti, come il Dreame Bot L10 Pro e il Dreame Z10 Pro. Dreame Technology, inoltre, si impegna a raggiungere i suoi clienti locali attraverso pagine social dedicate, sia su Facebook sia su Instagram.

Dreame Technology, la partnership in Italia

Dreame Technology crede molto nel territorio italiano e lo dimostra attraverso nuovi investimenti. L’azienda, infatti, sta estendendo la sua rete di partnership europee con collaboratori locali anche per la vendita offline.

Per il mercato italiano, Dreame ha scelto di collaborare con Concorde SPA, un’azienda italiana bolognese fondata nel 1991 da un gruppo di imprenditori con un’elevata reputazione nel campo dell’elettronica di consumo. Concorde è l’unico distributore ufficiale locale di Dreame in Italia: è necessario rivolgersi a loro per acquistare i prodotti preferiti.

Per contattare Concorde:

Antonella Alibertini, International Sales & Operation Manager.

Via Orefici, 156 – Blocco 27 – Centergross 40050 Funo di Argelato (Bo) Italy.

Tel. +39-051/8900211 r.a. INT.240

www.concordespa.com

Dreame Technology, Black Friday anche in Italia

Il Black Friday è uno dei momenti più attesi dagli amanti dello shopping. Il grande giorno, in cui concedersi momenti di shopping sfrenato, è ormai alle porte e anche Dreame Technology parteciperà al Black Friday e al Cyber Monday su Amazon, dove i top seller dell’azienda saranno disponibili al prezzo più basso di tutto l’anno.

Sarà possibile accedere a una landing page dedicata, dove selezionare il dispositivo più adatto alle esigenze dell’acquirente.