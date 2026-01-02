Un attacco con droni a Kherson ha lasciato una scia di morte e distruzione durante le celebrazioni di Capodanno.

La notte di Capodanno si è trasformata in un incubo per i civili di Kherson, un’area dell’Ucraina attualmente sotto occupazione russa. Durante i festeggiamenti, un attacco aereo ha colpito un hotel e un ristorante, provocando la morte di almeno 27 persone e lasciando decine di feriti. Le autorità filorusse hanno accusato l’Ucraina di un attacco mirato contro i civili, mentre le forze ucraine hanno respinto queste affermazioni, dichiarando di colpire solo obiettivi militari.

Dettagli dell’attacco a Kherson

Vladimir Saldo, il governatore della regione di Kherson nominato dal Cremlino, ha riportato che il bombardamento ha avuto luogo nella notte del 31 dicembre e ha colpito direttamente il Cafe Ukrayinska Khata e un hotel adiacente. I festeggiamenti, che coinvolgevano famiglie e bambini, sono stati interrotti da esplosioni devastanti, causando una furia di fiamme che ha avvolto l’area. Tra le vittime, si segnala anche un bambino, il che ha aumentato l’indignazione internazionale verso l’evento.

Le reazioni alle accuse

Il governo ucraino ha immediatamente negato di aver preso di mira i civili, affermando che le loro operazioni rispettano le normative del diritto internazionale umanitario. In una dichiarazione ufficiale, un portavoce militare ha sottolineato che gli attacchi sono sempre diretti a obiettivi militari o strutture strategiche russe. Queste posizioni sono state confermate anche da altre fonti indipendenti, che evidenziano come i militari ucraini stiano operando nel rispetto delle leggi di guerra.

Il contesto di un conflitto in escalation

Questo attacco avviene in un momento di crescente tensione tra Russia e Ucraina, con entrambi i lati intensificando le operazioni aeree. Nelle ultime settimane, si sono registrati numerosi attacchi da entrambe le parti, colpendo infrastrutture chiave e obiettivi militari. La situazione a Kherson, in particolare, è diventata sempre più precaria, con le autorità russe che cercano di mantenere il controllo su un territorio conteso mentre le forze ucraine tentano di riconquistarlo.

Le azioni legali e le indagini

In risposta all’attacco, la Commissione Investigativa Russa ha avviato un’inchiesta per considerare l’evento come un atto di terrorismo. Sono stati pubblicati anche alcuni scatti che mostrano il drammatico scenario post-attacco, con corpi intrappolati tra le macerie. Le autorità russe hanno promesso di perseguire i responsabili e di garantire che giustizia venga fatta per le vittime di questo attacco.

Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con preoccupazione gli sviluppi. I diplomatici continuano a discutere possibili soluzioni al conflitto, mentre i cittadini ucraini e russi vivono nel terrore di ulteriori escalation. La speranza di una pace duratura sembra ancora lontana, con le parti che rimangono ferme sulle loro posizioni.