Una pioggia di droni ucraini ha colpito la Russia nelle ultime ore, con particolare intensità su Mosca e nelle regioni di confine. Secondo il Ministero della Difesa russo, sono stati abbattuti 193 droni ucraini nella notte, mentre le autorità locali riferiscono di un morto e cinque feriti nella regione di Bryansk, dove un minibus è stato colpito nel villaggio di Pogar.

Pioggia di droni ucraini sulla Russia

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha confermato che decine di droni diretti verso la capitale sono stati intercettati e che 30 di essi sono stati abbattuti. Sul fronte orientale, la tensione resta altissima. Il Cremlino ha annunciato che fino a 5.000 soldati ucraini sono stati circondati nelle zone di Kupyansk e oltre 5.500 nella zona di Pokrovsk. Immediata la replica di Volodymyr Zelensky, che ha definito le dichiarazioni russe “una completa menzogna”.

Putin testa un nuovo missine, la critica di Trump

Da Mosca, Vladimir Putin ha mostrato un nuovo missile definito “arma invincibile”. Ma da Washington, Donald Trump ha espresso un duro giudizio: il test del missile da crociera a propulsione nucleare non era “appropriato“. Parlando ai giornalisti sull’Air Force One, ha aggiunto: “Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili”.