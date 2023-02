Due 15enni violentano minore e filmano la scena: arrestati

Nel messinese due 15enni violentano minore e registrano il tutto in un video.

I due ragazzi sono stati arrestati. Il fatto è accaduto il 7 dicembre 2022 in una frazione di Barcellona Pozzo di Gotto.

I due 15enni hanno obbligato la ragazzina a seguirli e l’hanno violentata. Gli stupratori hanno, inoltre, hanno filmato il tutto con uno smartphone e hanno fatto girare il video tra i loro amici.

I Carabinieri hanno arrestato i due violentatori per aver abusato di una minore e aver girato un video degli atti sessuali sulla ragazzina.

Al momento i due sono ai domiciliari in quanto minori.

La condanna ai domiciliari

Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione per un’ordinanza applicativa della misura cautelare dei domiciliari emessa da Rosa Calabrò, giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Messina. L’ordinanza è stata richiesta della Procura dello stesso Tribunale.

L’accusa per i due 15enni

La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata applicata sui due 15enni in due comunità per minori diverse nella Sicilia orientale in cui i due scontano la pena.

L’accusa per i due è di violenza sessuale e diffusione di materiale pedopornografico. I due, infatti, hanno diffuso il contenuto del video in cui abusavano della 12enne tra i loro amici.

