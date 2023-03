Due aerei militari si scontrano nei cieli di Guidonia, morti i piloti

Due aerei militari si scontrano nei cieli di Guidonia, morti entrambi i piloti, da quanto si apprende la tragedia dell’aria è avvenuta nella tarda mattinata nella città alle porte di Roma e dopo il decollo di quattro veicoli in tutto. I media spiegano che due aerei ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in aria alle 11 del mattino di oggi, 7 marzo.

Due aerei militari si scontrano a Guidonia

Dopo che i due velivoli sono precipitati uno è caduto in un campo in zona laghetto San Giovanni vicino ad un distributore di benzina mentre l’altro si è schiantato tra alcune case e su una macchina in via Casal Bianco. Purtroppo pare accertato che entrambi i piloti sono morti, mentre non risulterebbero feriti da quegli schianti in zona urbane ed in orario diurno. In merito alle due vittime pare che fossero in forza matricolare al 60esimo stormo dell’Aeronautica Militare.

Lo scontro e l’allarme alla polizia

Il Messaggero spiega che la polizia “ha ricevuto la segnalazione di un aereo caduto nel campo in via della Longarina. L’altro invece è finito tra alcune case. Secondo le prime ricostruzioni, gli aerei in volo erano quattro e due di questi si sarebbero scontrati tra di loro per cause ancora da verificare”.