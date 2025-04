La situazione attuale delle ricerche

Le operazioni di ricerca per trovare due dispersi nel torrente Agno, in provincia di Vicenza, sono attualmente in corso. I vigili del fuoco, attivi sin dalle prime ore della notte, stanno utilizzando squadre di ricerca e droni per monitorare l’area colpita dalla piena del torrente. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero un padre e un figlio, trascinati via dalla forza dell’acqua mentre si trovavano a bordo della loro auto nei pressi dell’abitato di Valdagno.

Le cause dell’incidente

Il maltempo che ha colpito la regione ha provocato un innalzamento dei livelli del torrente, rendendo la situazione estremamente pericolosa. Le autorità locali hanno emesso avvisi di allerta per le aree circostanti, invitando i residenti a prestare attenzione e a evitare di avventurarsi in prossimità dei corsi d’acqua. La piena del torrente Agno ha sorpreso molti, e le conseguenze sono state devastanti per le famiglie coinvolte.

Il ruolo dei vigili del fuoco e delle autorità locali

I vigili del fuoco, insieme ad altre squadre di emergenza, stanno lavorando instancabilmente per localizzare i dispersi. L’uso di droni ha permesso di ampliare l’area di ricerca, consentendo di monitorare anche i punti più difficili da raggiungere. Le autorità locali hanno attivato un’unità di crisi per coordinare le operazioni e fornire supporto alle famiglie delle vittime. La comunità è in attesa di notizie, sperando in un esito positivo nonostante le difficoltà.