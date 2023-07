Due fratelli morti in casa a Verona: spunta l'ipotesi omicidio-suicidio

Due fratelli morti in casa a Verona: spunta l'ipotesi omicidio-suicidio

I due fratelli Patrizio ed Edoardo Baltieri sono stati trovati morti nelle scorse ore nella loro abitazione di Verona: i cadaveri sono stati trovati dal padre dei due, tornato a casa nella serata di ieri, sabato 22 luglio.

Spunta l’ipotesi omicidio-suicidio per i due fratelli morti a Verona in casa

Stando alle prime informazioni apparse sui media locali, sembra che il corpo ormai senza vita del 24enne si trovasse nel soggiorno di casa al momento della macabra scoperta, mentre quello del fratello fosse nella camera da letto, a fianco dell’arma usata, una pistola di cui la famiglia era legalmente in possesso.

Per lavorare sul delicato caso si è già attivata la Squadra Mobile della Questura, che sta cercando tutit i dettagli possibili per ricostruire cosa possa essere accaduto, nonostante l’ipotesi più accreditata fino a questo momento è che Patrizio abbia sparato al fratello, per poi togliersi la vita. Si tratterebbe, dunque, di un omicidio-suicidio.

La ricostruzione delle autorità, al momento, sembra fare riferimento all’unico scenario possibile. Ad ogni modo sul posto sono arrivati oltre agli operatori del Suem 118 anche la Digos e il sostituto procuratore Carlo Boranga. Le forze dell’ordine stanno dunque indagando intervistando vicini di casa e conoscenti per poter comprendere meglio cosa possa aver portato uno dei due fratelli a compiere il folle gesto.