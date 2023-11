La biodiversità del nostro pianeta sta affrontando una crisi senza precedenti, e un nuovo studio pubblicato sulla rivista Plos One solleva un allarme doppio rispetto alle stime delle Nazioni Unite.

Perdita di biodiversità

Il nostro pianeta sta affrontando una crisi senza precedenti, e un nuovo studio pubblicato sulla rivista Plos One solleva un allarme doppio rispetto alle stime delle Nazioni Unite. I dati rivelano che ben due milioni di specie sono attualmente a rischio di estinzione. Questi risultati, curati da Valeria Aiello, sottolineano la gravità della situazione, con il 24% degli invertebrati, il 27% delle piante e l’18% dei vertebrati in pericolo.

Raddoppia il numero di specie a rischio estinzione

La lotta per preservare la biodiversità è una sfida globale prioritaria. Numerosi accordi internazionali si sono concentrati sulla riduzione dei tassi di estinzione, stabilendo obiettivi specifici per il recupero delle specie a rischio. Tuttavia, questo nuovo studio evidenzia una discrepanza significativa rispetto alle stime precedenti. Secondo il rapporto dell’Ipbes, la “stima provvisoria” del rischio di estinzione era del 10% nel 2019, ma l’analisi più recente rivela che il 19% delle specie è minacciato. Questo aumento drastico porta il numero totale di specie in pericolo da 1 a 2 milioni.

Gli insetti: una preoccupazione cruciale

Capire la situazione degli insetti è complesso. Questi piccoli organismi svolgono ruoli vitali nell’ecosistema, dall’impollinazione al mantenimento della composizione del suolo. Axel Hochkirch, leader dello studio, sottolinea che senza gli insetti, il nostro pianeta non potrebbe sopravvivere. L’analisi, che ha coinvolto specie europee dalla Lista Rossa dell’IUCN, fornisce una visione dettagliata della minaccia complessiva. Hochkirch enfatizza che, nonostante l’allarme, esistono sforzi di conservazione in corso, come l’aumento dei grandi predatori in Europa.

Le cause principali e le soluzioni possibili

Le minacce alla biodiversità includono cambiamenti nelle pratiche agricole, la perdita di habitat, il sovrasfruttamento e l’inquinamento. Gli studiosi sottolineano l’importanza di mantenere pratiche sostenibili di utilizzo del territorio e dell’acqua per ridurre al minimo il declino futuro. La situazione critica delle specie a rischio di estinzione richiede azioni immediate e sostenute a livello globale. Solo uno sforzo comune può riuscire a preservare la ricchezza della biodiversità e garantire un equilibrio sostenibile per il nostro pianeta.