Due pescherecci egiziani naufragano davanti alle coste della Sardegna spinti da raffiche furiose di vento e cavalloni enormi: salvati dal 115

La coda del maltempo che ha imperversato sull’Italia fa danni: due pescherecci egiziani naufragano davanti alle coste della Sardegna, con il mare grosso ed il meteo avverso che hanno fatto arenare le due imbarcazioni mentre cercavano affannosamente di attraccare a Cagliari.

Non ci sarebbero feriti fra i nove pescatori di nazionalità tunisina degli equipaggi e nella giornata di oggi verranno avviate verifiche più approfondite per valutare i danni agli scafi.

Maltempo furioso in Sardegna e mare grosso, naufragano due pescherecci egiziani

A soccorrere i nove marinai intorno all’una della notte fra l’11 ed il 12 dicembre sono stati vigili del fuoco, Capitaneria di porto e polizia. I due natanti, in preda ai marosi, avevano cercato di navigare sotto costa e raggiungere il porto della Sardegna ma nel doppiare capo Sant’Elia sono stati spinti dalla corrente e dal vento e si sono arenati vicino alla spiaggia davanti a un noto ristorante.

Due pescherecci cercano di attraccare in Sardegna ma naufragano: i soccorsi in mare del 115

Gli uomini del 115 hanno inviato sul posto il nucleo Sommozzatori, una squadra nautica, la squadra di terra 4-A del distaccamento cittadino portuale e il Soccorso acquatico della sede centrale. Dopo una serie di manovre pericolose i marinai sono stati raggiunti, recuperati ed affidati alle cure dei soccorritori del 118. Nella giornata di oggi, posto che il maltempo prosegua nella sua annunciata attenuazione, partiranno gli accertamenti per chiarire le dinamiche del naufragio e verificare i danni strutturali in chiglia.

Eolie isolate ed alberghi evacuati mentre in Sardegna naufragano due pescherecci egiziani

E non è andata meglio in altre parti d’Italia, con i trasporti marittimi fermi alle Eolie, aliscafi fermi per mare forza 6 e mareggiate che hanno raggiunto gli abitati. Nell’Agrigentino è stato invece evacuato un albergo-ristorante per una frana. Per precauzione i 16 ospiti della struttura sono stati evacuati dopo l’intervento dei carabinieri della stazione di Burgio.