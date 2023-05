Molto più che una bravata e adesso sono nei guai: due ragazzi di 18 e 19 anni danno fuoco all’ex ospedale in viale Forlanini a Milano e i carabinieri li hanno individuati e denunciati per concorso in danneggiamento. Da quanto si apprende i due sono stati denunciati in stato di libertà perché ritenuti responsabili di aver dato fuoco una ex struttura ospedaliera.

Due ragazzi danno fuoco all’ex ospedale

Si tratta di quella situata in viale Forlanini a Garbagnate Milanese, alle porte di Milano. Davanti al giudice loro ci dovranno andare quindi per di concorso in danneggiamento. Da quanto si apprende i carabinieri della territoriale sono stati allertati dopo una segnalazione in ordine ad un incendio nell’ex struttura ospedaliera. I militari sono arrivati sul posto ed hanno trovato i due, incensurati, dentro un altro padiglione abbandonato adiacente all’edificio in fiamme. A quel punto i due ragazzi sono stati trovati con addosso le bombolette spray ed accendini nascosti negli zaini.

Il video con i due che commettono il reato

I militari hanno posto sotto sequestro oggetti e cellulari. Analizzati dai carabinieri gli smartphone contenevano dei video. Con cosa? Ecco, i due ragazzi si riprendevano mentre imbrattavano i muri della struttura ed appiccavano l’incendio. Saranno gli ulteriori accertamenti dei carabinieri poi a stabilire per per caso i due non siano stati autori di altri danneggiamenti. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio e dichiarato lo stabile inagibile.