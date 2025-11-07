Due ragazzi investiti a Milano: uno è in condizioni critiche

Nella serata di giovedì 6 novembre, Milano è stata teatro di due incidenti stradali che hanno coinvolto ragazzini, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Il primo episodio, avvenuto in via Bernardino Verro, ha visto un dodicenne investito con violenza da un furgone, mentre il secondo ha coinvolto un bimbo di nove anni, colpito da un’auto in piazza Durante.

I fatti

Intorno alle 17:30, un dodicenne è stato travolto da un furgone bianco mentre tentava di attraversare la strada. L’impatto è stato così violento da causare gravi lesioni al giovane, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Arrivato sul posto, il personale medico ha constatato che il ragazzo era incosciente e ha richiesto l’intervento di un elisoccorso per il trasporto rapido al pronto soccorso.

Le conseguenze

L’incidente ha destato allarme tra i residenti della zona. Sono stati attivati controlli da parte delle autorità per garantire la sicurezza stradale. La Polizia Locale sta indagando sulle dinamiche dell’incidente, raccogliendo testimonianze dei presenti e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

La dinamica dell’incidente

I fatti sono questi: il dodicenne sarebbe apparso all’improvviso in via Verro. L’autista del furgone, un giovane di ventuno anni, non avrebbe avuto tempo sufficiente per frenare. A causa dell’impatto, il ragazzino è stato sbalzato per diversi metri. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti rapidamente per effettuare i rilievi del caso, verificando se il giovane si trovasse sulle strisce pedonali o in un’area non consentita per l’attraversamento.

Un secondo incidente in piazza Durante

Successivamente, un altro ragazzino di nove anni è stato investito da un conducente che non si è fermato a prestare soccorso. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice giallo, segnalando che le sue lesioni non erano critiche.

Le conseguenze legali per i trasgressori

L’autista del furgone coinvolto nel primo incidente si è fermato per prestare aiuto. Sarà interrogato per chiarire la dinamica degli eventi. I test per alcool e sostanze stupefacenti hanno dato esito negativo. Il conducente dell’auto che ha colpito il bambino di nove anni, invece, è fuggito, complicando così l’identificazione e l’arresto.

Incidenti stradali ricorrenti a Milano

Questi incidenti non sono eventi isolati. Solo un giorno prima, un altro tragico incidente ha portato alla morte di un ottantasettenne, Franco Bertolotti, travolto da un furgoncino bianco. L’autore di quel sinistro, un egiziano di ventinove anni, è stato arrestato il giorno successivo. Dopo aver abbandonato il veicolo, si era rifugiato in un motel, ma la polizia è riuscita a rintracciarlo grazie alle testimonianze dei presenti.

La frequenza degli incidenti stradali che coinvolgono pedoni, in particolare giovani, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale a Milano. Le autorità locali hanno intensificato le indagini e le iniziative per migliorare la sicurezza, ma il problema persiste. È necessaria una maggiore attenzione da parte degli automobilisti e una sensibilizzazione della cittadinanza.