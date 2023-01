In Contrada Villa Magna, a Ortona, piccola cittadina abruzzese in provincia di Chieti, in questi giorni un brutto avvenimento ha gettato un’ombra di paura e timore sui cittadini.

Incendio a Ortona, cosa è successo

Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio sono state sentite prima due esplosioni, e poi due tir sono andati a fuoco. I tir si trovavano su una strada statale extraurbana, la 16, in prossimità di un cavalcavia, e sono stati completamente distrutti dalle fiamme, che hanno danneggiato nella loro furia indisturbata anche altri veicoli e un cavo elettrico. Subito allertati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, e un’inchiesta è stata aperta dalla Procura di Chieti.

Incendio a Ortona, l’origine è dolosa

Quando il proprietario di uno dei tir ha spostato il veicolo, in un tentativo putroppo largamente vano di limitare i danni, ha trovato una spugnetta imbevuta di benzina. L’origine dell’incendio, che per fortuna non ha fatto vittime, è dunque accertatamente di matrice dolosa. Incrociando questi dati con il fatto che è stato appiccato nel cuore della notte, potrebbe trattarsi di un qualche sorta di avvertimento o intimidazione. La procura di Chieti procede contro ignoti, nel frattempo la zona è rimasta al buio per alcune ore e la statale 16 è stata chiusa per via delle alte fiamme e del fumo.