Chieti, una crociera premio per chi fa spesa in paese

Chieti, una crociera premio per chi fa spesa in paese

Chieti, una crociera premio per chi fa spesa in paese

C'è già stata una famiglia vincitrice per la lotteria che ha offerto come primo premio una crociera premio Msc per due persone se si fa spesa in paese

In provincia di Chieti è partito l’esperimento pilota di una crociera premio per chi fa spesa in paese.

L’iniziativa adottata dal comune di Roccaspinalveti per incentivare l’economia locale pare stia coinvolgendo anche altri comuni con cittadini che sognano mete turistiche e fanno guadagnare i commercianti del posto. L’originale iniziativa era stata lanciata dal Comune di Roccaspinalveti per incentivare gli acquisti nelle attività commerciali del posto.

Crociera premio per chi fa spesa in paese

Tutto aveva trovato massa il 6 gennaio, quando nella sala consiliare del Comune e in diretta Facebook, “si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della prima lotteria di Natale”, come spiega Chieti Today.

E a vincere una crociera Msc per due persone era stata una famiglia del posto. C’erano anche altri premi: buoni spesa, prodotti tipici, buoni estetica e massaggi.

Quasi 3500 biglietti per 170 mila euro

La sindaca di Roccaspinalveti Claudia Fiore ha detto: “In tutto sono stati 3.400 i biglietti assegnati, per un importo complessivo di spesa di 170 mila euro circa”. La prima cittadina ha anche espresso “soddisfazione per questa prima edizione della lotteria, il cui fine era quello di incentivare gli acquisti nelle nostre attività commerciali, anima del nostro paese e ricchezza per tutti”.