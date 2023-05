Il messaggio da Marte " è arrivato mercoledì intorno alle 21:16 ora italiana ed è durato mezz'ora così come era stato previsto", spiegano gli esperti dell'Inaf

Arrivato messaggio da Marte il 24 maggio, in ascolto 3 radiotelescopi In Italia e Usa mentre tutto il mondo è chiamato a decodificarlo

Anche noi abbiamo partecipato in un certo senso al progetto ‘Sign in Space‘ -al confine tra scienza, arte e fantascienza – evitando di scrivere nel titolo che in realtà il segnale proveniente da Marte fa parte di una grande performance artistica. Il concetto di questa performance è infatti proprio quella di simulare quello che potrebbe avvenire nel caso una civiltà aliena inviasse un segnale extraterrestre.

“Ricevere un messaggio da una civiltà extraterrestre sarebbe un’esperienza profondamente trasformativa per tutta l’umanità. ‘A Sign in Space‘ offre l’opportunità senza precedenti di provare in modo tangibile e prepararsi a questo scenario attraverso la collaborazione globale, promuovendo una ricerca di significato senza termine prestabilito, che coinvolge tutte le culture e le discipline”, l’affascinante commento dell’artista.

Un grande progetto globale

Sono più di 1.300 le persone da tutto il mondo che si stanno cimentando in questo esperimento. Lo ha annunciato l‘Istituto Nazionale di Astrofisica, che lo ha realizzato da un’idea dell’artista Daniela de Paulis in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, Seti Institute e Green Bank Observatory.

Il segnale è stato trasmesso il 24 maggio e tre radiotelescopi che si trovano in Italia e negli Stati Uniti lo hanno ascoltato e raccolto i dati, poi elaborati e resi disponibili online sul sito del progetto.

Il segnale, che come già accennato simula un messaggio inviato da una civiltà extraterrestre, è stato trasmesso mediante onde radio dalla sonda Trace Gas Orbiter della missione ExoMars, in orbita intorno a Marte.