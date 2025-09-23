È morta Claudia Cardinale, addio all'icona del cinema italiano e internazionale

Claudia Cardinale, una delle attrici simbolo del cinema italiano e mondiale, è morta a 87 anni.

Claudia Cardinale si è spenta martedì sera a Nemours, nella regione parigina dove risiedeva, «circondata dall’affetto dei suoi figli», come ha reso noto il suo agente Laurent Savry.

Nata a Tunisi nel 1938, Cardinale è stata protagonista indiscussa degli anni ’60 e ’70, lavorando con maestri come Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone.

La sua carriera, costellata di successi, l’ha consacrata come icona internazionale, capace di incarnare un fascino mediterraneo unico e un talento riconosciuto in tutto il mondo.

«Ci lascia l’eredità di una donna libera e ispirata, sia nella vita personale che in quella artistica», ha dichiarato Savry, ricordandone il percorso fuori dagli schemi e l’impronta indelebile lasciata nella storia del cinema.