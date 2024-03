È morta Gabriella Sturani, ex di Vasco Rossi

È morta Gabriella Sturani, ex di Vasco Rossi

Ci ha lasciato Gabriella Sturani, ex di Vasco Rossi e madre di suo figlio Lorenzo. Commovente il ricordo del rocker.

Ha lasciato un commovente post su Instagram Vasco Rossi, per salutare Gabriella Sturani, sua ex compagna e madre del figlio Lorenzo. I fan sono rimasti senza parole per il suo toccante intervento.

È morta Gabriella Sturani

Un grave lutto ha colpito Vasco Rossi, infatti il cantante ha detto addio alla ex Gabriella Sturani, madre del figlio Lorenzo. La donna aveva 56 anni e a dare la notizia della scomparsa è stato proprio lui.

La donna ha avuto una relazione con Vasco Rossi 40 anni fa e lei rimase incinta a soli 16 anni. Lui le dedicò la canzone Gabri, erano molto innamorati. Poi però l’interruzione brusca della love story, proprio a causa di questa gravidanza.

Addirittura, inizialmente Vasco non riconobbe Lorenzo, lo fece solo nel 2003. Nonostante questi rapporti burrascosi però, i due avevano un rapporto molto bello e affettuoso, in ricordo di quella grande passione giovanile.

Gabriella Sturani ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dell’artista. Lei, in un’intervista del 2013, parlò molto bene di Blasco, dicendo che se Lorenzo è laureato è merito suo che lo ha sempre spronato a studiare.

Il post Instagram di Vasco Rossi

Era un amore giovanile il loro ma Vasco ha sempre tenuto molto a Gabriella. Nel testo della canzone a lei dedicata nel 1993, Vasco le dedica bellissime parole d’amore dicendo che non la vuole perdere ma nemmeno illudere.

Nel post sui social saluta Gabriella: “Non avrei mai pensato che Gabriella se ne sarebbe andata prima di me”.

Poi, rivolgendosi al figlio scrive: “Caro Lorenzo, tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte.. Ti sono vicino.. E ti voglio bene”.