Vasco Rossi e i fan sotto casa: “Sono gentile e disponibile, ma non a disposizione”

Vasco Rossi ha chiarito quale sarebbe il suo rapporto con i fan, costantemente presenti nella sua vita.

Vasco Rossi ha rotto il silenzio in merito ai fan e agli ammiratori costantemente presenti nella sua vita.

Vasco Rossi e i fan

Vasco Rossi è abituato alla costante presenza dei fan nei pressi della sua casa di Zocca e attraverso i social lui stesso ha voluto chiarire il rapporto con la sua moltitudine di ammiratori.

Con un post su Instagram il famoso rocker ha voluto precisare come la loro continua presenza dei fan anche nella sia vita privata sia motivo di gioia ma anche difficile da gestire:

“D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi.. per un autografo… Una foto… trasmettermi l’entusiasmo, la passione” scrive: “Una domanda sorge spontanea: ma a Vasco tutto questo fa piacere o no? A me fa piacere, tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia.

Io mi adeguo ! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo… Tratto… Con loro .. certi orari e certi modi e.. faccio il possibile per accontentarne la maggior parte”, ha scritto, e ancora: “Diciamo che sono gentile e disponibile… questo però non significa che io sia “a disposizione”. Chi capisce questa differenza.. Ha capito tutto. Della vita… E Anche di me”.

Sui social in molti tra fan, amici e colleghi hanno lodato le sue parole e hanno riempito di like il suo messaggio.