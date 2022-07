Vasco Rossi e la dedica alla moglie Laura: “È stata lei ad aver dato un ordine alla mia vita”

Vasco Rossi ha scritto una dedica per la moglie Laura per festeggiare il loro decimo anniversario di matrimonio. Ecco le sue parole.

Vasco Rossi festeggia il decimo anniversario di matrimonio

Tra gli artisti più conosciuti e apprezzati del mondo della musica, Vasco Rossi è molto seguito anche sui social dove vanta tantissimi follower.

Nonostante ciò è raro che il noto artista condivida scatti di momenti della sua privata con i suoi fan.

Proprio per questo motivo non stupisce il grande interesse che si è venuto a creare attorno ad un post pubblicato di recente su Instagram da Vasco Rossi. L’artista, infatti, ha pubblicato alcuni scatti assieme alla moglie Laura a cui ha scritto una bellissima dedica per il loro decimo anniversario di matrimonio.

Vasco Rossi, dedica social alla moglie

“10 anni di matrimonio!! Con la Laurina.. qualche decennio prima di sposarci… abbiamo fatto un patto di sangue.. di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse“, ha scritto Vasco Rossi su Instagram a corredo di alcuni scatti in compagnia della moglie.

Per poi aggiungere: “È stata lei a darmi una famiglia e una casa.. ad aver dato un ordine alla mia vita“.

Parole, quelle di Vasco Rossi, che non sono passate di certo inosservate, con i fan che non hanno perso l’occasione per manifestare il loro affetto con tantissimi messaggi di apprezzamento.