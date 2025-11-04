Enrico Bartolini papà bis: il nome scelto non è però quello che avevano an...

Enrico Bartolini e Roberta Morise sono diventati genitori per la seconda volta ma, il nome scelto, non è quello che avevano annunciato.

Enrico Bartolini è diventato papà bis: è nato il secondo figlio

Domenica scorsa, 2 novembre, Roberta Morise aveva condiviso un messaggio molto commovente dedicato a suo padre, che non c’è più, chiedendogli protezione in un momento molto importante della sua vita.

Ieri, lunedì 3 novembre, il fratello di Roberta, Carmine, ha annunciato con un post su Instagram che il secondo figlio di sua sorella e dello chef stellato, Enrico Bartolini, è nato! Ma attenzione, Carmine ha svelato anche il nome del piccolo che non è quello che i genitori avevano annunciato. Ecco come si chiama.

Enrico Bartolini papà bis: il nome scelto è una sorpresa

Come abbiamo appena visto, il secondo figlio di Enrico Bartolini e Roberta Morise è nato. Ad annunciarlo il fratello della conduttrice, Carmine, che ha svelato anche il nome che, però, è una vera sorpresa. La coppia aveva infatti più volte parlato del piccolo chiamandolo Enea invece, deve esserci stato un cambio dell’ultimo momento: il secondo figlio di Enrico e Roberta si chiama Geremia. Intanto restiamo in attesa dell’annuncio ufficiale della coppia sulla nascita del piccolo.!