A un solo anno dalla nascita del suo primogenito Gianmaria, Roberta Morise torna a far parlare di sé con una notizia che ha emozionato fan e amici: è di nuovo incinta. La conduttrice, da sempre riservata sulla sua vita privata, ha scelto questo momento speciale per condividere la gioia della nuova gravidanza, ma non solo: ha anche espresso un pensiero che ha toccato profondamente il cuore di tutti.

Roberta Morise: dal debutto a Miss Italia al matrimonio con lo chef stellato Enrico Bartolini

Roberta Morise è una conduttrice televisiva e showgirl italiana, nota per programmi come I Fatti Vostri, Easy Driver e Camper. Ha debuttato nel 2004 a Miss Italia, classificandosi quinta, e nel tempo ha consolidato la sua carriera tra tv e musica. Nel 2024 ha sposato lo chef stellato Enrico Bartolini, con cui ha un figlio, Gianmaria, nato a maggio. La loro storia è iniziata nel 2023 e, nonostante qualche difficoltà post-parto, la coppia è oggi felice e unita.

Roberta Morise incinta a un anno dalla nascita del primogenito: la confessione personale

Le voci si sono rivelate fondate: Roberta Morise è nuovamente in dolce attesa, a soli dodici mesi dalla nascita del primogenito Gianmaria, venuto al mondo il 24 maggio e da poco festeggiato il suo primo compleanno.

La conduttrice 39enne ha scelto il settimanale Gente per annunciare ufficialmente la lieta notizia. Nel racconto, Roberta non nasconde le emozioni contrastanti provate all’inizio della gravidanza.

Al suo fianco, felice e orgoglioso, c’è il marito Enrico Bartolini, chef pluristellato di 45 anni, per il quale questa sarà una nuova esperienza da padre. Dagli anni precedenti al suo matrimonio con Roberta, Enrico ha già tre figli: Tommaso, 17 anni, Giovanni, 12, e Vittoria, 11.

“E’ vero che desideravo un altro figlio, lo dicevo sempre a Enrico, ma non mi aspettavo che sarebbe arrivato così in fretta. Ho allattato Gianmaria per otto mesi e mezzo, avevo smesso da un mesetto, e sono rimasta incinta”.

Il momento non è stato facile per la showgirl, che racconta quei primi attimi subito dopo la scoperta: