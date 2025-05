Panico in diretta: conduttrice incinta, si rompono le acque in studio

Un imprevisto ha scosso la mattinata televisiva americana: Olivia Jaquith, conduttrice del telegiornale CBS, ha vissuto un momento di grande tensione quando, poco prima di andare in onda, si sono rotte le acque. Nonostante la situazione straordinaria, la giornalista ha preso una decisione inaspettata.

La conduttrice statunitense Olivia Jaquith ha iniziato il travaglio mentre conduceva il telegiornale locale. La sua collega Julia Dunn ha riferito sui social, durante una diretta Facebook, che ad Olivia si erano rotte le acque in redazione. Dunn ha raccontato l’accaduto agli utenti collegati, spiegando il motivo per cui Jaquith era ancora al suo posto nonostante il travaglio:

Dunn ha commentato con umorismo, definendola una vera “workaholic”, e ha ironizzato sul fatto che la trasmissione offrisse un motivo in più per seguirla, ossia vedere una donna in travaglio mentre legge le notizie.

La giornalista e futura mamma, invece di recarsi immediatamente in ospedale, ha scelto di rimanere in studio. La sua tenacia ha lasciato tutti a bocca aperta, mentre portava avanti la conduzione con grande professionalità. La diretta, seguita da migliaia di spettatori, ha trasformato l’evento in un vero e proprio fenomeno virale, con il pubblico colpito dalla sua incredibile forza.

Il giorno seguente, la collega Julia Dunn ha comunicato ai follower su X la buona notizia, annunciando che Olivia aveva dato alla luce il bambino e che entrambi stavano bene. La CBS ha poi realizzato un servizio dedicato alla vicenda, che Dunn ha condiviso accompagnandolo con un messaggio.

Thanks, @CBSMornings ! Olivia had her baby and they’re doing great! Quite the story to tell him when he’s older 😂 For the record – I would have bounced too!@nateburleson @tonydokoupil @GayleKing @CBS6Albany pic.twitter.com/0FNDE7sojT

— Julia Marie Dunn (@JuliaDunnWRGB1) May 22, 2025