Aliesha Fisher aveva 29 ed era incinta del secondo figlio quando è stata trovata morta in casa dalla cugina. Indagini in corso.

Mamma incinta trovata morta in casa

Aveva solamente 29 anni Aliesha Fisher ed era incinta del secondo figlio quando è stata trovata morta in casa dalla cugina, la quale ha chiamato subito i soccorsi.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per la donna e per il bimbo che portava in grembo non c’è stato nulla da fare. Sulla morte è stata aperta un’inchiesta al fine di stabilire cosa sia successo.

Mamma incinta trovata morta in casa: aperta un’inchiesta

Era dicembre 2024 quando Aliesha Fisher è stata trovata senza vita nella sua casa nel Lancashire (Regno Unito). Ecco cosa aveva dichiarato il medico legale: “l’ultima volta è stata vista viva dalla sua famiglia alle 23.00. Alle 10.00 circa del mattino seguente sua cugina si è svegliata e ha notato Aliesha immobile, sul pavimento della camera da letto.” Le indagini sono in corso, si cerca di capire cosa ha portato al decesso della donna e della sua bambina. Al momento non è emerso nulla che possa far pensare a un gesto volontario.