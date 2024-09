È stato rilasciato un timbro postale in onore di Silvio Berlusconi.

Poste Italiane ha emesso un francobollo in memoria di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia e quattro volte Primo Ministro, coincidendo con il suo compleanno. Il ritratto di Berlusconi, circondato dalle bandiere italiane ed europee, è disponibile per 1,25 euro. Per la giornata del rilascio, si potrà richiedere un annullamento del timbro allo Spazio Filatelia Roma. Inoltre, un set filatelico speciale è in vendita per 20 euro.