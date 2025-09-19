Era lo scorso maggio quando Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a “Uomini e Donne“, ovvero Cristina Ferrara. Ora, circa cinque mesi dopo, pare che tra i due sia davvero finita.

Uomini e Donne, l’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

La scelta di Gianmarco Steri a “Uomini e Donne” è stata una delle più seguite dal pubblico.

Lui e Cristina Ferrara sono sembrati fin da subito una coppia perfetta e, i primi tempi, la relazione è parsa andare davvero a gonfie vele. Dopo qualche mese sono cominciate le voci di una crisi tra loro, tanto che si parla proprio di una rottura definitiva. Ma, quale sarebbe il motivo di questa crisi? Perché l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono lasciati?

Uomini e Donne: ecco spiegata la crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Negli ultimi giorni si parla insistentemente della fine della relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la coppia nata a “Uomini e Donne“. Gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Deianira Marzano hanno infatti parlato di rottura definitiva, così come FanPage: “si sono lasciati e pare sia stato lui a prendere la decisione.” La Marzano ha ricevuto delle segnalazioni, una ragazza avrebbe infatti incontrato Cristina a un evento, la quale avrebbe confermato la fine della storia con Gianmarco. Sui motivi, la Marzano ha condiviso l’indiscrezione: “sabato ho incontrato lui e gli ho sentito dire che lei era troppo gelosa e non potevano andare avanti.”