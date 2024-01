Ecobonus 2024: ecco come richiedere i nuovi incentivi

Ripartono gli Ecobonus 2024, scopriamo come fare per richiedere gli incentivi

Il 2024 ha inizio con nuovi Ecobonus che andranno ad affiancarsi a quelli già disponibili. Ancora non è chiaro quando i nuovi incentivi entreranno in vigore, anche se ormai il decreto in merito alla questione è pronto, c’è bisogno ancora di tutta una trafila burocratica per renderlo ufficiale. Nel frattempo, la pagina di Invitalia dedicata al bonus riapre per richiedere i vecchi incentivi.

Ecobonus 2024: i nuovi incentivi

I nuovi Ecobonus sono stati annunciati dal dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e, secondo le prime stime, dovrebbero portare il contributo massimo a 13.750 rottamando un veicolo e se si ha un Isee sotto i 30 mila euro. Peccato che al momento il disegno di legge si trovi ancora nel limbo burocratico, dopo essere passato per il ministero dell’Economia bisognerà poi attendere anche la firma del ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Nonostante tutto è stato però confermato che il primo febbraio i nuovi incentivi verranno presentati al tavolo automotive, data in cui potremo quantomeno scoprire più informazioni in merito alla questione e, si spera, anche avere una data più precisa su quando questi nuovi incentivi saranno disponibili, poiché per il momento non è ancora chiaro.

Ecobonus 2024: i vecchi incentivi

Per questo motivo la pagina di Invitalia riguarda essenzialmente gli incentivi Ecobonus varati dal vecchio governo Draghi. Sono 5mila euro gli euro massimi per le auto elettriche ed il contributo per le plug-in da 21-60 g/km, è di 2mila euro senza rottamazione che arrivano a 4mila con la rottamazione. Per quanto riguarda le vetture con motore termico invece, bisogna accontentarsi di 2mila euro ottenibili solo con la rottamazione.