EcommerceDay 2022, il mondo dell’e-commerce dà appuntamento il 29 e 30 settembre a Torino

Adattabilità, inclusione, diversità e modularità sono le parole d'ordine dell'EcommerceDay 2022. Appuntamento al Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino.

In un mondo in perenne e rapido cambiamento, sono tanti gli interrogativi che affollano la mente dei professionisti nel settore dell’ecommerce e del marketing. Oggi le parole d’ordine sono adattabilità, inclusione, diversità e modularità, che rispecchiano anche i principi cardine attorno a cui ruota l’edizione 2022 dell’EcommerceDay, l’evento dedicato al mondo del commercio digitale che torna dal vivo a Torino il prossimo 29 e 30 settembre presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali. Previsti 11.100 partecipanti e 260 speakers.

I temi

Al giorno d’oggi, chi lavora nel mondo dell’ecommerce non può fare a meno di conoscere le nuove piattaforme, i social network ma anche le nuove tecniche di marketing per far conoscere il proprio business e ampliare la cerchia di clienti. Fondamentale è inoltre l’attenzione alla sostenibilità, che non rappresenta soltanto un trend ma anche e soprattutto un valore che ogni azienda moderna deve fare proprio e attorno al quale far ruotare il proprio operato. I consumatori, infatti, sono sempre più consapevoli e più attenti a scegliere una forma di acquisto che sia il più possibile sostenibile a livello economico, ambientale e sociale

Il digitale ha trasformato radicalmente il nostro modo di vivere e di lavorare, portando a immensi cambiamenti all’interno delle case ma anche delle aziende e permettendo la nascita di nuove figure professionali che prima non esistevano, oltre a rendere più flessibile e agile il lavoro di tutti. Oggi la tecnologia compie dei veri e propri miracoli: grazie all’intelligenza artificiale è possibile osservare e adattarsi continuamente alle fluttuazioni del business, anticipare gli eventi e gestire i rischi, raggiungendo gli obiettivi più rapidamente e con meno fatica.

Di questo e molto altro si parlerà sul palco dell’EcommerceDay 2022, un vero e proprio luogo di aggregazione e di scambio per i professionisti del settore e un palcoscenico per il confronto su temi, strategie, tecniche e tecnologie.

Le parole di Samuele Camatari

“Da oltre 10 anni la nostra mission è promuovere una visione innovativa delle attività, attraverso il know how di professionisti di altissimo livello” spiega l’ideatore dell’evento, Samuele Camatari. “EcommerceDay è il luogo dove puoi vedere e sentire il futuro, dove puoi scoprire tutto quello che devi sapere su e-commerce e sui nuovi trend digitali. In un periodo di accelerata evoluzione digitale e in un mondo di eccesso di informazioni costruiamo eventi di formazione manageriale e tecnica sui temi più rilevanti del digitale, ecommerce, marketing. Coinvolgiamo i maggior esperti, manager, CEO e imprenditori per raggiungere obbiettivi specifici, agevolando la creazione di nuove relazioni e nuovi modelli di business. Il nostro obiettivo è migliorare lo stato di oggi della società, delle imprese, dei lavoratori e creare insieme il futuro che vorremmo“.

La promo

È possibile acquistare i biglietti per l’evento al seguente link https://ecommerceday.it/shop/

Inserendo il codice EcommerceDay/Notizie.it si ha diritto a uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto, purché si acquisti un biglietto alla volta. Il codice non è infatti cumulabile per la stessa transazione.