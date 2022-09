EcommerceDay 2022, 11.100 partecipanti e 260 speakers per l’11esima edizione

Un appuntamento imperdibile per chiunque sia interessato a comunicazione digitale e marketing, intelligenza artificiale, logistica, supply chain, risorse umane e innovazione.

Dieci edizioni (quella del 2022 sarà l’undicesima), più di 11mila partecipanti dal vivo e 7 milioni online, 260 speaker e oltre 560 brand e istituti coinvolti. Sono questi i numeri dell’EcommerceDay 2022, l’evento dedicato al mondo dell’e-commerce che si terrà presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino il prossimo 29 e 30 settembre.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia confrontarsi con esperti del settore su tematiche come comunicazione digitale e marketing, intelligenza artificiale, logistica, supply chain, risorse umane e innovazione sul mercato B2B, B2C e B2H. Il mondo evolve, cambia rapidamente e, con il progredire dei sistemi economici e geopolitici, è fondamentale per i singoli e per le aziende creare nuove connessioni e basarsi su nuovi valori per strae al passo con i tempi.

Questa la mission, da oltre 10 anni, dell’EcommerceDay, spiega l’ideatore dell’evento Samuele Camatari. Una necessità sentita oggi più che mai, in un mondo sempre più digitale e interconnesso, in cui la formazione continua ha un ruolo sempre più preponderante e in cui CEO e imprenditori inseguono obiettivi sempre più ambiziosi e specifici per creare il futuro che sognano.

L’evento di quest’anno, a tema (Re)Design Your Future, si terrà in doppia versione – in presenza a Torino e online – il 29 e il 30 settembre 2022.

