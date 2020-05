All'Italia grazie al Recovery Fund andranno 172,7 miliardi e 82 aiuti a fondo perduto. L'annuncio di Gentiloni.

Sarà un Recovery Fund da 750 miliardi di euro. Lo ha annunciato Paolo Gentiloni, commissario dell’Unione Europea, direttamente da Bruxelles: “La Commissione propone un Recovery Fund da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti”. Il prossimo bilancio Ue 2021-2027 varrà 1.100 miliardi.



Con il Recovery Fund si pone l’obiettivo di agire su tre ambiti: sostegno alla ripresa degli Stati, aiutare gli investimenti privati e prepararsi a nuove crisi. Aiuti e prestiti a fondo perduto per tutta l’Unione Europea. 500 miliardi sarebbero destinati a stanziamenti (grants) ai Paesi e ai settori più colpiti dall’impatto economico del Coronavirus, mentre gli altri 250 miliardi verrebbero riservati a prestiti (loans) agli Stati membri.

Recovery Fund in Italia

Il Recovery Fund destina, come fondi, circa 172,7 miliardi di euro all’Italia. 81,807 miliardi sarebbero versati come aiuti a fondo perduto e 90,938 miliardi come prestiti. Con il Recovery Fund, l’Europa chiede all’Italia di agire soprattutto in quattro direzioni specifiche: sanità, mondo del lavoro, rafforzare l’insegnamento e la didattica a distanza e assicurare misure che possano garantire liquidità a Pm e Startup innovative.

Inoltre, con questi fondi destinati dall’Europa, l’Italia dovrà promuovere gli investimenti per la ripresa, con un focus sul green e la digitalizzazione: energie pulite, ricerca e innovazione, trasporti pubblici sostenibili, gestione dei rifiuti, e rafforzamento dell’infrastruttura digitale.





Altro compito dell’Italia – che fa il paio con quanto dichiarato da Giuseppe Conte con una lettera – è quella di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e l’efficienza della pubblica amministrazione. Tutto ciò dovrà essere contenuto nel Piano che l’Italia presenterà a Bruxelles per ottenere i fondi.

Chi finanzia il Recovery Fund?

Ma chi finanzia questa misura? La Commissione andrà sui mercati emettendo bond che saranno garantiti dal prossimo bilancio dell’Unione Europea. Inoltre, per aumentare il bilancio Ue la Commissione propone di intervenire sulla headroom: differenza tra gli impegni annuali e il massimo teorico delle risorse proprie (che per trattato è uguale al massimo teorico delle spese).