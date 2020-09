Fino al 30 settembre in Friuli-Venezia Giulia verrà applicato uno sconto sulla benzina e sul diesel nelle province al confine con la Slovenia.

Dal 31 agosto e fino al prossimo 30 settembre gli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia potranno usufruire di sconti sulla benzina e sul diesel venduti nei distributori della Regione autonoma. L’iniziativa, voluta in via sperimentale e congiunta dalle autorità locali e dalle imprese petrolifere, sarebbe secondo i media volta a contrastare la concorrenza delle pompe della vicina Slovenia, presso la quale molti cittadini friulani si recano a fare rifornimento approfittando del prezzi mediamente più bassi rispetto a quelli italiani.





Sconto sulla benzina in Friuli-Venezia Giulia

Le agevolazioni sul carburante, che ammontano a 29 centesimi al litro sulla benzina e 20 centesimi sul diesel nelle ex province di Trieste e Gorizia e a 14 centesimi sulla benzina e 9 centesimi sul diesel in alcuni comuni delle ex province di Udine e Pordenone, saranno garantite da uno stanziamento regionale che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Il suddetto stanziamento viene a sua volta garantito dai 100 milioni di euro di accise sui carburanti che lo Stato versa alla Regione in base ad accordi finanziari preesistenti. Nelle ex province di Trieste e Gorizia verrà inoltre imposta una riduzione di ulteriori 5 centesimi al litro riservata specificatamente alle vetture ibride.

L’iniziativa durerà soltanto un mese, al fine di capire se la riduzione del costo del carburante comporterà degli effettivi benefici per i cittadini friulani e per l’amministrazione regionale, la quale nel caso si riserverà l’opzione di proseguire con il piano anche in futuro.

Non è tuttavia ancora chiaro se l’iniziativa verrà applicata anche in altre regioni d’Italia i cui cittadini si ritrovano a diventare frontalieri per risparmiare qualche euro.