Voli cancellati, l’Antitrust indaga su 4 compagnie aeree

Quattro compagnie aeree molto note sono nel mirino dell'Antitrust, per via dei voli cancellati durante il lockdown Coronavirus.

Indagine Antitrust sui voli cancellati durante il lockdown Coronavirus, quando le restrizioni imposte dai governi impedivano gli spostamenti. Nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le compagnie aeree Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling.



Voli cancellati, l’Antitrust indaga

L’oggetto dell’indagine è la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo, poi cancellati dalle compagnie a causa dell’epidemia Coronavirus. Questi, però, erano programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi. Inoltre, ai quattro vettori viene contestato di aver predisposto un servizio di assistenza clienti costoso e carente, con tempi di attesa infiniti e modalità di contatto complesse, poco chiare.

In questo modo, i passeggeri hanno potuto usufruire soltanto di un numero di telefono creato ad hoc, con tariffe onerose, difficilmente raggiungibile.

L’istruttoria dell’Antitrust

In una nota dell’Antitrust, si legge: “In particolare, adducendo come motivo della cancellazione l’emergenza per la pandemia, BluePanorama, Easyjet, Ryanair e Vueling hanno offerto, in alternativa allo spostamento del volo, soltanto l’erogazione di un voucher anziché il rimborso del prezzo del biglietto già pagato, in possibile violazione dei diritti dei passeggeri previsti dal Reg.

(CE) n. 261/2004. Inoltre, le compagnie aeree non hanno informato i consumatori sui diritti loro spettanti in caso di cancellazione”. Diverse insomma le incongruenze e i dubbi, leciti, avanzati nei confronti di queste compagnie aeree. Nel frattempo, continuano ad essere operativi i voli negli aeroporti, con controlli serrati e persino cani anti-Covid in alcune strutture.