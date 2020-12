In tanti sono già pronti a ricevere il Cashback di Natale, ma i fondi potrebbero non essere sufficienti.

L’Extra Cashback di Natale è attivo soltanto da pochi giorni, ma in tanti hanno già effettuato il minimo di transazioni necessarie per accedere al bonus. Sono, infatti, circa 15 mila gli utenti che avendo utilizzato per dieci volte i mezzi di pagamento elettronico nelle modalità previste sono pronti ad ottenere il proprio rimborso.

L’entità di quest’ultimo sarà pari al 10% del totale della spesa effettuata al termine del periodo, per un massimo di 150 euro.

I risultati del cashback di Natale

In totale gli iscritti al programma di Cashback tramite l’app Io del Ministero dell’Economia sono attualmente più di 4 milioni. Gli strumenti di pagamento attivati ai fini del programma inoltre sono oltre 7,5 milioni: 4,4 milioni di carte di credito, quasi 2 milioni di carte PagoBANCOMAT e circa 1,2 milioni dagli altri canali disponibili.

Le transazioni già contabilizzate sono oltre 1,6 milioni, per un totale di rimborso accumulato pari a oltre 6,4 milioni di euro.

In tanti si chiedono se il Governo riuscirà effettivamente ad erogare una somma così alta per i rimborsi, previsti entro i primi mesi del 2021. Il Ministero dell’Economia, a tal fine, ha infatti stanziato 227,9 milioni di euro. Nel caso in cui tutti i partecipanti raggiungessero il massimo rimborso (150 euro), questi non sarebbero sufficienti.

Ciò si legge anche nel regolamento dell’iniziativa: “Qualora la predetta risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del rimborso spettante, questo sarà proporzionalmente ridotto“.