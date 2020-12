Salvo Veneziano ritiene che il cashback non sia utile: ha bandito dalla sua vita i mezzi di pagamento elettronici.

Il Governo a partire da martedì 8 novembre ha dato la possibilità agli italiani di ottenere un Extra Cashback di Natale. Esso è riservato a coloro che effettueranno entro il 31 dicembre 2020 almeno dieci acquisti di qualsiasi valore presso gli esercizi commerciali (ne è escluso lo shopping online) tramite mezzi di pagamento elettronici.

Il rimborso sarà pari al 10% della spesa effettuata per un massimo di 150 euro.

In molti, tuttavia, non hanno apprezzato tale forma di sussidio messa a disposizione degli italiani dal Ministero dell’Economia. Tra coloro che sono contrari al Cashback di Natale c’è anche Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello.

Salvo Veneziano sul cashback

Salvo Veneziano, che ha partecipato al Grande Fratello per due volte, venendo nell’ultima squalificato con l’accusa di aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis, è solito commentare sui post su Facebook i fatti di attualità.

Lo ha fatto anche questa volta sotto ad un articolo pubblicato da Fanpage sul tema dell’Extra Cashback di Natale. In particolare si trattava del malfunzionamento dell’app IO. che Non ha esitato a manifestare il proprio dissenso verso la manovra.

“Io ho tolto tutti i bancomat dalle mie attività. Non è un’agevolazione, è un modo per controllare dove spendete i vostri soldi. È un modo per fare arricchire le banche. È un modo per danneggiare i commercianti più di quanto siano già danneggiati“, queste le parole dell’ex concorrente del noto reality show.