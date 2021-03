Il Decreto Sostegni ha preso ufficialmente il via. Si potranno presentare dal 30 marzo fino al 28 maggio.

Con l’arrivo in Gazzetta Ufficiale, ha preso ufficialmente il via il decreto sostegni. Le istanze potranno essere trasmesse online a partire dal 30 marzo e per i successivi due mesi ovvero fino al prossimo 28 maggio. Per l’erogazione dei fondi, il Governo si avvarrà della piattaforma Sogei dell’Agenzia delle Entrate.

Tra i requisiti per accedere ai sostegni il non aver superato i 10 milioni di euro di fatturato e dimostrare di aver perso almeno il 30% dei ricavi rispetto al 2019.

Decreto Sostegni, domande dal 30 marzo

Il Decreto Sostegni è ufficialmente attivo. A partire dal 23 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione tutte le istruzioni al fine di poter ricevere con l’accredito che verrà erogato attraverso la piattaforma Sogei.

Le domande potranno essere presentate dal 30 marzo fino 28 maggio.

Nel dettaglio sul portale dell’Agenzia delle Entrate si potrà già trovare oltre alle istruzioni guidate per la compilazione anche il modulo d’Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto così come l’allegato che riguarda le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica dell’istanza. Oltre ai sopraindicati requisiti, il contributo previsto dal decreto Sostegni verrà erogato secondo determinate fasce.

Si parte da un 60% sei i ricavi non superano la soglia dei 100mila, passando per il 40% se i ricavi superano i 400mila euro, al 30% da un milione a 5 milioni.

L’Agenzia delle Entrate ha infine specificato che qualora “l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativo ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche)”.