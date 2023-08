Il candidato alle elezioni presidenziali Fernando Villavicencio è stato ucciso in Ecuador a colpi di pistola

Una notizia davvero scioccante arriva dall’Ecuador, dove il candidato alle elezioni Fernando Villavicencio è stato ucciso a colpi di pistola dopo un comizio tenuto in una scuola. Villavicencio era uno dei candidati della maggioranza per le prossime presidenziali del Paese.

Tragedia in Ecuador, ucciso a colpi di pistola il candidato alle elezioni Fernando Villavicencio

Il candidato alle elezioni presidenziali Fernando Villavicencio è stato ucciso poche ore fa in Ecuador. L’uomo, 59 anni attivista e giornalista, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola rivelatisi mortali, mentre stava uscendo da una scuola dove aveva appena tenuto un comizio per la sua campagna elettorale. L’uomo era candidato per un partito vicino al governo ed era delfino dell’attuale presidente Guillermo Lasso.

Le parole del presidente dell’Ecuador

“Sono indignato e scioccato dall’assassinio del candidato alle presidenziali Fernando Villavicencio“ – ha scritto su Twitter il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso, commentando la terribile notizia di cronaca che ha sconvolto il suo Paese – “La mia solidarietà e le mie condoglianze alla moglie e alle figlie. Per rispetto alla sua memoria e alle sue battaglie, vi assicuro che questo crimine non resterà impunito.”