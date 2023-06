Starebbe bene Panfilo Colonico (49 anni), lo chef italiano di Sulmona rapito in Ecuador da due finti poliziotti e in seguito liberato dopo un sequestro durato circa una settimana. C’era ansia sulle sue sorti dopo la notizia dell’arresto di uno dei rapitori e del ritrovamento di un cadavere. A rassicurare tutti lo stesso Panfilo che ha affermato, tramite alcune dichiarazioni ripotate dal Corriere della sera: “Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film”. Contattando la polizia e i suoi amici di Sulmona, il 49enne ha fatto sapere di stare bene.

Come sta lo chef italiano rapito in Ecuador?

Panfilo è sembrato essere visibilmente provato e sconvolto per la sua brutta esperienza, ma l’importante è che le sue condizioni di salute siano buone. Lo chef sulmonese ha trovato la forza di sorridere. Secondo alcuni testimoni sarebbe stato lo stesso 49enne a presentarsi a bordo di un’auto davanti alla sua attività.

Prelevato dal suo ristorante

Panfilo Colonico era stato rapito da un commando armato lo scorso 23 giugno presso il suo ristorante in Ecuador. Dopo una giornata tra affermazioni e smentite, con tanto di presunti arresti e ritrovamenti di corpi senza vita fatti a pezzi, è infine giunta la lieta notizia della liberazione dello chef italiano.