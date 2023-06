Attacco davanti al consolato Usa a Gedda, in Arabia Saudita: le vittime sono l'autore dell'assalto e un agente di sicurezza nepalese.

Uno scontro a fuoco si è verificato davanti al consolato statunitense a Gedda, nell’ovest dell’Arabia Saudita. Due i morti: un agente di sicurezza nepalese e lo stesso autore dell’attacco. L’agenzia ufficiale saudita Spa, che ha citato un portavoce della polizia, ha reso noto che il terrorista armato è sceso da un veicolo dinanzi all’edificio, venendo ucciso durante uno scambio a fuoco con le forze di sicurezza. Come informa Ansa, l’agente di sicurezza è morto a causa delle ferite riportate.

Attacco al consolato USA a Gedda: le vittime

È di due morti il bilancio dello scontro a fuoco avvenuto dinanzi al consolato Usa a Gedda. A darci qualche notizia sull’episodio è l’agenzia saudita Spa, un uomo armato sceso da un’auto, ha fatto fuoco contro un agente di sicurezza di origine nepalese, il quale ha risposto al fuoco. Sono entrambi morti.

Nessun ferito statunitense nell’assalto

Il Dipartimento di Stato Usa ha affermato di non sapere il motivo dell’attacco da parte dell’uomo armato; non si registrano tuttavia feriti o vittime statunitensi. Dal Sole 24 ore si legge che il consolato è stato nel frattempo chiuso furante lo scontro a fuoco, prima che l’assalitore venisse ucciso dagli agenti di sicurezza sauditi. L’agenzia di stampa statale saudita ha fatto sapere: “Le autorità hanno preso l’iniziativa di affrontarlo (l’assalitore nda) come richiesto dalla situazione”.