Virgin Galactic si prepara a partire dallo Spaceport America in New Mexico per il primo volo spaziale commerciale suborbitale: nell'equipaggio ci saranno anche tre italiani

C’è sempre una prima volta. Sarà in un certo senso un battesimo del volo quello di giovedì 29 giugno per Virgin Galactic, che si prepara a partire alle 17 dallo Spaceport America in New Mexico per il primo volo spaziale commerciale suborbitale. Nell’equipaggio ci saranno anche tre italiani, membri dell’Aeronautica Militare e del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

I dettagli della missione

La ricerca scientifica sulla microgravità sarà lo scopo di Virtute 1, la missione suborbitale ospitata da Galactic 01. Annunciata già nel 2021 ma rimandata per alcuni problemi della società, l’equipaggio della missione volerà per novanta minuti conducendo una serie di esperimenti scientifici suborbitali: la cabina del VSS Unity sarà trasformata in un laboratorio scientifico suborbitale, per fornire un ambiente ottimale per gli esperimenti e consentire alle persone a bordo di interagire con strumentazioni indossabili. L’amministratore delegato di Virgin Galactic Michael Colglazier ha dichiarato: «Galactic 01 è il nostro primo volo spaziale commerciale e siamo onorati di essere stati scelti dall’Aeronautica Militare Italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la loro prima missione di ricerca spaziale Virtute 1. Virgin Galactic inaugurerà una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo spazio per le istituzioni e gli istituti di ricerca per gli anni a venire». Virgin Galactic ha già reso noto che a Galactic 01 seguirà Galactic 02, prevista per l’inizio di agosto. I voli commerciali avranno poi cadenza mensile.

Chi sono gli italiani a bordo?

Il colonnello Walter Villadei sarà il comandante della missione: si occuperà degli esperimenti a gestione passiva e indosserà una tuta ultratecnologica per misurare i dati biometrici e le risposte fisiologiche; sarà, inoltre, responsabile dell’esecuzione della ricerca. Il tenente colonnello Angelo Landolfi, laureato in Medicina e Chirurgia con diverse specializzazioni, avrà il compito di misurare le performance cognitive in microgravità e studiare il modo in cui alcune sostanze liquide e solide si mescolano in microgravità. Infine, l’ingegnere tecnico e pilota Pantaleone Carlucci, condurrà a bordo test che prevedono l’uso di sensori multipli per esaminare la frequenza cardiaca, le funzioni cerebrali e altri parametri vitali durante il volo spaziale e in un ambiente di microgravità.