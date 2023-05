Terribile incidente in Ecuador. Un aereo superleggero è precipitato, causando la morte di due persone. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza persona, che si è miracolosamente salvata.

Ecuador, si schianta aereo superleggero: due morti

Un terribile incidente si è verificato in Ecuador, nella provincia di Pastaza. Un aereo superleggero è precipitato, causando la morte di due persone che erano a bordo. Secondo la direzione generale dell’aviazione civile ecuadoriana, nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza persona che era a bordo del velivolo. Fortunatamente, e miracolosamente, questa persona è sopravvissuta all’impatto. Per il momento le cause dell’incidente sono ancora sconosciute e non sono stati riportati ulteriori dettagli sulla dinamica.