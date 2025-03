Ed Westwick e Amy Jackson hanno condiviso su Instagram la gioia per la nascita del loro primo figlio, svelandone anche il nome.

Dopo aver annunciato la gravidanza nell’ottobre 2024, Ed Westwick e Amy Jackson hanno accolto il loro primo figlio. La coppia ha condiviso la felice notizia il 24 marzo 2025 con un post su Instagram, in cui il papà ha svelato il nome del bambino.

Ed Westwick diventa papà

La storia d’amore tra Ed Westwick, celebre per il ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl, e Amy Jackson, attrice britannica del cinema indiano, ha conquistato i riflettori.

I due si sono conosciuti nel 2021 e hanno reso pubblica la loro relazione nell’estate 2022. Dopo il fidanzamento annunciato a gennaio 2024 durante una vacanza a Gstaad, si sono sposati nell’agosto dello stesso anno con una cerimonia civile a Londra, seguita da una festa in Costiera Amalfitana con 220 ospiti.

Nell’ottobre 2024 hanno rivelato di aspettare un figlio, nato il 24 marzo 2025. Per Ed è il primo figlio, mentre Amy è già madre di Andreas Jax, nato nel 2019 dall’imprenditore britannico George Panayiotou.. La coppia ha sempre condiviso momenti speciali con i fan, mostrando il loro forte legame.

Ed Westwick diventa papà: il suo post sui social rivela il nome del neonato

In uno degli scatti condivisi, Westwick è in piedi accanto a Jackson, con la testa appoggiata alla sua guancia, mentre il piccolo Oscar Alexander, avvolto in una coperta personalizzata, è stretto tra loro.

Un’altra immagine mostra la mano dell’attore che stringe quella del neonato, mentre nell’ultima la madre gli sfiora la fronte con un bacio. Nella didascalia del post compare un dolce messaggio di benvenuto, e nelle stories Westwick ha accompagnato le immagini con parole che esprimono la profondità del momento.

“Benvenuto al mondo, piccolo”, “Le parole non possono esprimere la meraviglia”.